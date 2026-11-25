Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmayla geleneksel sanat teknikleri kullanılarak 10 adet minber örtüsü hazırlandı.

Soft kadife kumaş üzerine hazırlanan örtüler, celî sülüs hat üslubuyla yazılan Kelimei Tevhid, Besmelei Şerif, Lafzai Celal ve İsmi Nebi yazıları ile Kâbei Muazzama tasviriyle bezendi. Kurum bünyesinde hazırlanan hat yazıları ve tasvirler, sim sarma tekniğine uygun olarak desenlendirildikten sonra makineye aktarılarak sim ipliklerle işlendi.

Tamamlanan 10 minber örtüsünden ilgili camilere teslim edildi. Örtülerden biri Han ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'ne, diğeri ise Çifteler ilçesindeki Merkez Camii'ne ulaştırıldı.