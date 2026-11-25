Anadolu Üniversitesinin 20262027 akademik yılını Nasreddin Hoca EğitimÖğretim Yılı ilan etmesinin ardından, Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan NükteNasreddin Hoca adlı eser okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Zülfükar Bayraktar ve Hazal Aslan'ın kaleme aldığı kitap, Nasreddin Hoca'nın tarihî kişiliğini, düşünce dünyasını ve yüzyıllardır yaşatılan fıkra anlatı geleneğini bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz akademik yılı Yunus Emre'ye ithaf ederek onun düşünce ve edebiyat mirasını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarla değerlendiren Anadolu Üniversitesi, yeni akademik yılda Eskişehir'in yetiştirdiği önemli kültürel şahsiyetlerden Nasreddin Hoca'yı merkeze alıyor. Anadolu Üniversitesi Yayınlarının yeni eseri, Hoca'nın mizahın ötesine uzanan bilgelik anlayışını, toplumsal eleştiri geleneğini ve kültürel mirasını günümüz okurlarına aktarmayı amaçlıyor.

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"Nasreddin Hoca güçlü bir düşünce geleneğini temsil etmektedir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 20262027 akademik yılının Nasreddin Hoca'ya ithaf edilmesinin Eskişehir'in kültürel değerlerini tanıtma ve yaşatma açısından özel bir anlam taşıdığını belirtti. Rektör Adıgüzel: "Nasreddin Hoca, yalnızca Eskişehir'in ve Anadolu'nun değil, bütün Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biridir. Yüzyıllardır anlatılan fıkralarıyla insanları güldürürken düşündüren, toplumsal hayatın çelişkilerini bilgelikle yorumlayan güçlü bir düşünce geleneğini temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre'nin insanlığa seslenen düşünce mirasını çeşitli çalışmalarla ele aldık. Bu yıl da Nasreddin Hoca'yı tarihî kişiliği, düşünce dünyası ve kültürel mirasıyla daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Anadolu Üniversitesi Yayınları tarafından hazırlanan Nükte Nasreddin Hoca adlı eserin bu çabalarımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Eserin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlerimize ve yayın ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Nasreddin Hoca'nın tarihî kişiliği ve fıkra geleneği bir arada

Nükte Nasreddin Hoca, Hoca'nın tarihî kişiliğine ve Türk halk kültüründeki yerine ilişkin değerlendirmelerle başlıyor. Eserde Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar'dan Akşehir'e uzanan yaşamına ilişkin tarihî bilgiler, halk hafızasında şekillenen kişiliği ve fıkra anlatı geleneğinin kültürel işlevleri ele alınıyor. Kitapta, Ya Tutarsa, Kazan Doğurmuş, İpe Un Sermek, Yorgan Gitti Kavga Bitti ve Parayı Veren Düdüğü Çalar gibi Türkçenin gündelik söyleyişine de yerleşmiş çok sayıda fıkra bulunuyor. Bu anlatılar aracılığıyla Nasreddin Hoca'nın hazırcevaplığı, ince mizahı, toplumsal eleştiri anlayışı ve insan ilişkilerine yönelik gözlemleri okuyucuya sunuluyor.

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"Kültürel mirasımızı nitelikli yayınlarla yaşatmayı sürdürüyoruz"

Anadolu Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Nasreddin Hoca'nın düşünce ve mizah geleneğini konu alan eserin Üniversitenin kültür yayıncılığı çalışmaları açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Prof. Dr. Bostancı konuya dair şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi Yayınları olarak bilimsel ve akademik yayıncılığın yanında kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik eserlere de önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl Yunus Emre'nin şiirlerini ve düşünce dünyasını farklı yönleriyle ele alan eserler hazırlamıştık. Bu yıl ise Nasreddin Hoca'nın tarihî kişiliğini ve fıkra anlatı geleneğini okurlarımıza sunmaya hazırlanıyoruz. Nükte Nasreddin Hoca, kuşaklar boyunca aktarılan anlatıları bir araya getirirken bu geleneğin kültürel ve düşünce arka planını da ortaya koyuyor. Eskişehir'in sahip olduğu bu önemli mirası yayınlarımız aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve kalıcı eserlerle yaşatmayı sürdüreceğiz."