Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyede görev yapan eğitim emekçileriyle bir araya geldi. Öğretmenlerin gününü kutlayan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nde 173 öğretmenin görev yaptığını belirterek eğitim emekçilerine teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan eğitim emekçileriyle buluştu. Öğretmenlerle yakından ilgilenen Kurt, tek tek tokalaşarak Öğretmenler Günü’nü kutladı. Eğitim emekçilerine hitap eden Başkan Kurt, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek, Odunpazarı Belediyesi’nde öğretmenlerle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediyede 173 öğretmenin görev yaptığını belirten Başkan Kurt, bu sayının Türkiye’deki belediyeler açısından önemli bir örnek olduğunu söyledi.

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"173 öğretmenimiz var"

Odunpazarı Belediyesi’nde öğretmenlerin kreşlerden kültür ve sanat çalışmalarına, sosyal etkinliklerden farklı eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda görev aldığını belirten Başkan Kurt, "İddiayla söylüyorum; büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere hiçbir belediyede 173 tane öğretmen yok. Biz bunu isteyerek, severek ve bilerek gerçekleştirdik. Gerek kreşlerimizde, gerek kültür ve sanat çalışmalarımızda ve diğer sosyal aktivitelerimizde öğretmenlik yaparak bize destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Belediyenin başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Başkan Kurt, eğitim emekçilerinin çalışmalarından dolayı kendilerini kutladı.

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"Öğretmenlik layık olduğu değeri alamıyor"

Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin hak ettiği değeri görmediğini vurgulayan Başkan Kurt, atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ve eğitimdeki eşitsizliklere dikkat çekti. Yüz binlerce öğretmenin atanmayı beklediğini belirten Başkan Kurt, eğitim sistemindeki sorunların çocukların geleceğini de etkilediğini söyledi.

Devlet okullarının özel okullardan daha nitelikli ve kaliteli olması gerektiğini savunduklarını dile getiren Başkan Kurt, eğitimde kamusal sorumluluğun önemine işaret etti. Devlet okullarında, kreşlerinde ve kurslarında yeterli eğitim hizmeti sunulmadığında ailelerin özel okullara yönelmek zorunda kaldığını belirten Başkan Kurt, bunun da aileler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu ifade etti. Belediyelerin eğitim alanındaki çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kurt, eğitim emekçilerinin katkısının çok değerli olduğunu söyledi. Başkan Kurt, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlayarak emekleri için teşekkür etti.

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Buluşma, eğitim emekçileriyle çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.