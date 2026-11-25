Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, yönetmen Jale İncekol ve müzik grubu Pinhani iş birliğiyle hayata geçirilecek yeni gençlik dizisi projesi kapsamında Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine açık hikâye yarışması başlattı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, hazırlıkları sürdürülen ve adını Pinhani'nin aynı adlı şarkısından alan "Ben Nasıl Büyük Adam Olucam?" isimli gençlik ve kampüs dizisi için düğmeye bastı. "Hikâyen Dizi Olsun!" sloganıyla duyurulan proje kapsamında düzenlenen yarışmayla, üniversite öğrencilerinin kendi yaşam deneyimlerini ve gözlemlerini özgün senaryolara dönüştürmeleri hedefleniyor. Türkiye genelindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören tüm öğrencilerin bölüm ayrımı gözetilmeksizin katılabileceği yarışmada, Eskişehir'de geçen ve ana karakterleri Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan en fazla üç sayfalık özgün hikâyeler değerlendirilecek. Ön ve ana jüri değerlendirmesinin ardından birinci seçilen eserin sahibi, yönetmenliğini Jale İncekol'un üstlendiği dizinin senaryo ekibinde yer alma hakkı kazanacak.

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"Öğrencilerimize uygulama alanı açmak istiyoruz"

Projenin lansmanında konuşan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, dijital platformlarda özgün içerik arayışının arttığına dikkat çekti. Gençlerin çalışabileceği ve sektörle iş birliği yapabileceği bir alan oluşturmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Kılınç, "Kavak Yelleri dizisinin yönetmeni Jale İncekol ile birlikte bir projeyi başlatıyoruz. Bütün üniversite öğrencilerine açık bir yarışma düzenleyeceğiz. Jüri değerlendirmesinin ardından birinci olan hikâyeyi senaryolaştırıp Jale İncekol ve Pinhani'nin 'Ben Nasıl Büyük Adam Olucam' parçası çerçevesinde kendi imkanlarımızla bir gençlik dizisi yapmayı planlıyoruz. İletişim Bilimleri Fakültesi uygulamaya dayalı bir fakülte. Öğrencilerimize sektörle iş birliği içerisinde uygulama alanı açmak istiyoruz" dedi.

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"Birlikte üretmek kuşaklar arasındaki mesafeyi kaldıracak"

Dizinin yönetmenliğini üstlenen Jale İncekol ise gençlerin hayallerini ve dertlerini kendi bakış açılarından dinlemek istediklerini ifade etti. Tanıtım filminin Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin kamera önü ve arkasındaki aktif katılımıyla çekildiğini aktaran İncekol, "Şu an gençlerin yaşadığı dünya bizim büyüdüğümüz dünyadan çok farklı. Ne hayal ediyorlar, dertleri ne, nasıl bir dünyada yaşamak istiyorlar çok merak ediyorum. Bu hikâye yarışması gerçekten onlara ayna tutacak ve anlatmak istedikleri meseleleri anlatabilecekleri bir ortam sağlayacak. Birlikte üretmek aradaki kuşaklar arasındaki mesafeyi de ortadan kaldıracak. Biz onlardan öğreneceğiz, onlar da bizim deneyimlerimizden yararlanacak. Kampüste olacağız; set okul, okul set olacak" şeklinde konuştu.