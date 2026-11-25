Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Bir Eşitlik Ütopyası" başlıklı canlı müzikli seminer, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eşitlik bir ütopya değil, birlikte mücadele ederek gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yaşam biçimidir." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Kent Konseyi iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Bir Eşitlik Ütopyası" başlıklı seminer düzenlendi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların eşit ve özgür yaşam hakkı ile şiddetle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemi ele alındı.

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Eğitimciyazar Banu Tozluyurt ve söz yazarıbesteci Firdevs Çelikel'in konuk olduğu canlı müzikli seminerde, adil bir yaşamın ve eşitlikçi bir toplumun inşasına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zuhal Edizkan Şen, 25 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, eşitlik ve dayanışma mücadelesini büyütme günü olduğunu vurguladı. Kadınların ve erkeklerin birbirlerinin haklarına ve emeğine saygı duyduğu bir yaşamın mümkün olduğunu belirten Şen, kadınların eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşama hakkının savunulmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

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Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha adil, özgür ve demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Eşit hak ve fırsatlara sahip bir toplumun ancak ortak çabayla kurulabileceğini belirten Ülüğ, sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine değindi.

"Eşitlik birlikte mücadeleyle gerçekliğe dönüşebilir"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de konuşmasında, kadına yönelik şiddetin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ünlüce, sözlü, psikolojik ve ekonomik şiddetin de kadınların yaşamında derin izler bıraktığını ifade etti.

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Eşitliğin bir hayal olmaktan çıkarılarak ortak mücadeleyle gerçeğe dönüştürülebileceğini vurgulayan Başkan Ünlüce, Mirabal kardeşlerin mücadelesini hatırlatarak dayanışmanın önemine dikkat çekti. Ünlüce, yaşanan acıların güçlü bir mücadele ve dayanışmayla daha aydınlık bir geleceğin kapısını aralayabileceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Banu Tozluyurt ve Firdevs Çelikel'in katkılarıyla devam eden canlı müzikli seminerde, sanatın anlatım gücüyle toplumsal eşitlik konusunda farkındalık oluşturuldu. Program, konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.