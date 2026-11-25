Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi (2)
Giriş: 25.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
ENKAZ KALDIRILDI
Eskişehir’de kırsal Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırım uğrayan 5 askerin şehit olduğu AS-532 tipi askeri helikopterin enkazında süren incelemeler tamamlandı. Kaza kırım ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmaların ardından helikopterin enkazı kamyonlara yüklenerek götürüldü.
Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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