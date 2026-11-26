Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, Öğretmenler Günü dolayısıyla gelenekselleşen "En Kıdemli Öğretmen Ziyareti" kapsamında bu yıl, Eskişehir’in en kıdemli öğretmeni Erol Ger’i görev yaptığı Millî Zafer İlkokulu’nda ziyaret etti.

TEI, Öğretmenler Günü haftasında şirket içinde eğitim faaliyetlerine katkı sunan iç eğitmenleri için de bir etkinlik düzenledi. Alanında uzman çalışanlarının tecrübe ve bilgi birikimlerini çalışma arkadaşlarına aktarmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Momentum İç Eğitmen Okulu", şirket içi eğitim kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in de katıldığı etkinlikte, Momentum İç Eğitmen Okulu bünyesinde görev alan ve bilgi ve deneyimlerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşarak gelişimlerine katkı sağlayan iç eğitmenlere teşekkür edildi.

REKLAM

Sürdürdüğü tüm eğitim faaliyetlerini TEI Akademi bünyesinde yürüten TEI, yalnızca çalışanlarının gelişimini desteklemekle kalmayıp ekosistemin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çok sayıda eğitim ve gelişim programı yürütüyor. Havacılık Motorları Okulu’ndan Havacılık Teknisyen Okulu’na, İş Hayatına 5 Kala’dan Benim Mühendislik Hikâyem’e, Kariyerini Uçur Yaz Stajı Programı’ndan Gücün Kaynağında Kariyer Uzun Dönem Staj Programı’na kadar uzanan çok katmanlı programlarıyla TEI, gençlerin havacılık teknolojileriyle buluşmasına katkı sağlıyor.