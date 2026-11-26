Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görev yapan İtfaiye Kentsel Müdahale Amiri Hasan Hüseyin Özcan, havaların soğumasıyla birlikte artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak; kombi ve şofben bakımlarının yaptırılması, doğal gaz menfezlerinin kapatılmaması ve soba kullanımında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik tedbirlerin önemine dikkat çeken 23 yıllık itfaiye çalışanı Hasan Hüseyin Özcan, karbonmonoksitin renksiz, tatsız ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin güç olduğunu belirtti. Özcan, alınan basit önlemlerin hayat kurtardığını ifade etti.

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Doğal gaz ve soba kullanıcılarına kritik uyarılar

Doğal gaz kullanılan konutlarda cihaz bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Hasan Hüseyin Özcan, "Doğal gaz kullanan evlerde şofben ve kombilerin bakımlarının aksatılmadan yılda en az bir kez yetkili servisler tarafından yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın yine düştüğü en büyük hatalardan biri de doğal gaz menfezlerinin 'Soğuk geliyor' diye kapatılması; bunlar hayati hatalardır. Bu tür hataların yapılmaması, soba kullanan binaların da gece uyumadan önce sobaların söndürülmesi ya da kömür ilavesinin yapılmaması, bacaların sürekli temizlenmesi, lodoslu havalarda sobaların yakılmaması gibi tedbirler alabiliriz" dedi.

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"Bulunduğunuz ortamı derhal terk edin"

Karbonmonoksitin 'Sessiz katil' olarak nitelendirildiğini ve ayaktayken dahi gazın varlığının koku ya da tat yoluyla hissedilemeyeceğini dile getiren Özcan, zehirlenme belirtileri görüldüğünde yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Ayaktayken de biz bunu renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olduğu için hissedemeyiz. Bulunduğumuz ortamda eğer baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı gibi ani gelişen şikayetlerimiz olursa bulunduğumuz ortamın camlarını derhal açmalıyız, havalandırmalıyız ve bulunduğumuz ortamı derhal terk edip 112 Acil Çağrı Merkezlerine bilgi vermeliyiz."