Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, kurallara uymayan işletmelere toplam 264 bin 216 TL idari para cezası uygulandı, 2 ürün için toplatma kararı verildi.

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde denetimler sürdürüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık denetim raporuna göre; 1925 Kasım 2026 tarihleri arasında 242 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetlendi, 11 adet numune alımı gerçekleştirildi. Ayrıca 51 ithalat ve 181 ihracat işlemi yapıldı. Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 2 adet idari yaptırım uygulanırken, işletmelere toplam 264 bin 216 TL para cezası kesildi ve 2 ürün için toplatma kararı verildi.