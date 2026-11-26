İl başkanlığında düzenlenen toplantıya; koordinatörler, ilçe başkanları ile merkez ilçeler teşkilat ve seçim işleri başkanları katıldı. "Bölge Sandık ve Görevlendirmeleri" ana başlığı altında gerçekleştirilen programda, teşkilat çalışmaları ve saha planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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