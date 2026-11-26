29 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde siyahkırmızılı ekip ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Ligde 38 puanla averajla 3. sırada bulunan Eskişehirspor'un, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediği bildirildi.

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