Toplantıda; eğitimöğretim faaliyetleri, okulların fiziki kapasitesinin etkin kullanımı, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, okullaşma ve devamsızlık oranları, mesleki eğitim ile proje çalışmaları masaya yatırıldı. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, il genelindeki eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar istişare edildi.

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