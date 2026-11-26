Manevi Danışmanlar Bilal Ovalı ve Ekmel Furkan Baş ile İmam Hatip Ömer Tankut Gündoğan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelindi. Program kapsamında ümmet bilinci, kardeşlik ve birlik değerleri üzerine sohbet edilirken katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Kültürel paylaşımların ardından öğrencilerle birlikte spor müsabakası izlendi ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.

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