Eskişehir'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesinin ise yaralandığı kazaya ilişkin davada tutuklu sanık F.A.B. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.

Olay, 3 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesi Salih Ramazanoğlu Camii yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Marufa Ahmedova ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye, F.A.B. idaresindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, annesi yaralandı. Olayın ardından "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık F.A.B., Eskişehir'de 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

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"Bin tane canım olsa binini de verirdim"

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık F.A.B., Salih Ramazanoğlu Camii'nin bulunduğu sokaktan yavaşça ilerlediğini, kavşakta bir aracın kendisine yol vermesi üzerine yolu meşgul etmemek için biraz hızlandığını öne sürdü. Yaklaşık 510 metre ilerledikten sonra bir ses duyduğunu ve anneyi gördüğünü belirten F.A.B., "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Çocuğu hiç görmedim, ilk kez annesinin kucağında gördüm. Telefonla konuşmuyordum, alkollü değildim. Bin tane canım olsa binini de hiç düşünmeden verirdim. Ben de anneyim. Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" dedi.

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Oğlunun belinden ameliyat olacağını ifade eden sanık, tahliyesini talep etti.

Duruşma salonunda kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin izletildiği sırada anne Marufa Ahmedova gözyaşlarına hakim olamadı.

"Fren yerine gaza bastı"

Duruşmada ifade veren anne Marufa Ahmedova ise parktan çıktıktan sonra dondurma aldıklarını ve dönüşte yolun karşısına geçerken sağına baktığını anlattı. Bir aracın durduğunu görerek yola çıktıklarını söyleyen Ahmedova, "Bir motor sesi geldi, o ses hiç kulağımdan gitmiyor. Bana çarptıktan sonra durabilirdi, ama durmadı. "Fren yaptım" diyor ama yapmadı, fren yerine gaza bastı. Yardım edin diye bağırdım. Araç sürücüsü yola bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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"Biz ömür boyu müebbet ceza aldık"

Kaza anında olay yerinde olmadığını ve hastaneye yetiştiğini belirten baba Fatih Avli ise "Hanımefendi bir rakam olarak ceza alacak, ama bu cezayı verirken bizi de düşünmeniz gerekiyor. Biz ömür boyu müebbet bir ceza aldık. Oğlunun ameliyatı varmış, yanında olmak istiyormuş. Ben nereye gideyim? Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olay anında kavşakta bekleyen bir görgü tanığı da sanığın kullandığı aracın kavşaktan sonra birden hızlandığını, çarpma esnasında stop lambalarının yanmadığını ve aracın çocuğun üzerinden geçtikten sonra yaklaşık 1012 metre daha ilerleyerek durduğunu ifade etti.

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Duruşma 27 Aralık'a ertelendi

Müşteki avukatları, Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın asli kusurlu bulunduğunu hatırlatarak, 3 yaşındaki bir çocuğa kusur yüklenmeye çalışılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise dosyadaki ilk bilirkişi raporu ile Adli Tıp Kurumu raporu arasında çelişki bulunduğunu öne sürerek yeniden rapor alınmasını ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

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Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddederek sanık F.A.B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için 27 Aralık saat 14.00'e ertelendi.

Başka illerden vatandaşlar da katılım gösterdi

Öte yandan görülen duruşmaya başka illerden vatandaşlar da katılım gösterirken, acılı ailenin destekçileri adliyeye Elif Mavi Avli'nin resminin bulunduğu pankartla geldi.