Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğünün de katılımıyla SİBERAY programı kapsamında kuyumcu esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 150 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılara; nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın etkileri hakkında bilgi verilerek siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık ve sanal dünyadaki riskler hakkında kuyumcu esnafına bilgilendirme semineri yapıldı.

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