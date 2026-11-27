Eskişehir'de organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesi ve bağış oranlarının artırılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Başkan Yardımcısı Dr. Umut Aktaş, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Harmancı, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, organ ve doku nakli koordinatörleri ile akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Işıldı, organ ve doku bağışının hayat kurtaran önemine dikkati çekerek, bu alandaki çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Organ naklinin, organ yetmezliği yaşayan hastalar için yeni bir yaşam umudu olduğunu ifade eden Işıldı, toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda, ESOGÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Karakoç ile İl Sağlık Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Birim Sorumlusu Pratisyen Hekim Canan Acar tarafından il genelinde ve ESOGÜ Hastanesi'nde yürütülen organ ve doku nakli çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Değerlendirmelerde, mevcut çalışmalar ve hizmet süreçleri ele alınarak organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesi, bağış oranlarının artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda bu konularda çeşitli kararlar alındı.