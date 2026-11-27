Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" bilgilendirmesi
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla, kursiyerlerin söz konusu hizmetlerin kapsamı ve amacı hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bilgilendirme kapsamında kursiyerlere aile içi destek ile çocukların korunması ve güvenliğine yönelik sunulan uygulamaların detayları aktarıldı.
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