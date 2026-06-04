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        BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici'nin cenazesi defnedildi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında vefat eden ağabeyi emekli polis memuru Halil Nural Destici'nin cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:35 Güncelleme:
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        BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici'nin cenazesi defnedildi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında vefat eden ağabeyi emekli polis memuru Halil Nural Destici'nin cenazesi, toprağa verildi.

        Destici'nin cenazesi, yaşamını yitirdiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nden alınarak Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ne getirildi.

        BBP Genel Başkanı Destici ve yakınları, mahalle camisinde taziyeleri kabul etti.

        Destici'nin annesi Özgül Fahriye Destici, namaz öncesi çocuklarıyla Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

        Cenaze namazı öncesi konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cenazeye katılan ve taziye dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.

        Hayatını kaybeden ağabeyinin babalarından sonra evlerinin büyüğü olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

        "Evimizin büyüğünü kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Hayatını dürüst, temiz yaşadı. İnsanlara iyilik yapma noktasında çok fedakardı. Çok merhametliydi. Birisinin gerçekten yardıma ihtiyacı varsa elinden gelen bütün gayreti gösterirdi. Bu kalabalık onun hayatında 64 yılına sığdırdığı bu mücadelenin, misafirperverliğin, fedakarlığın, kadirşinaslığın, alicenaplığın bir sonucu. Allah rahmetiyle muamele eylesin."

        Ağabeyinin uzun süre hastalıkla mücadele dönemi geçirdiğini dile getiren Destici, tedavisi süresince kendilerine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından "helallik" alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Halil Nural Destici'nin cenazesi, Gecek Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenazeye, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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