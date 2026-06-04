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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Günyüzü ilçesine ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Günyüzü ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Günyüzü ilçesine ziyaret

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Günyüzü ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk olarak Günyüzü Kaymakamlığını ziyaret eden Yılmaz, Kaymakam Muhammed Raşit Kurt tarafından karşılandı.

        Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi alan Yılmaz, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulmasının önemine dikkati çekti.

        Vali Yılmaz'ın programına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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