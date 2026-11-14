Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav genç sporcularla bir araya geldi
Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde devam eden kick boks kurslarını ziyaret ederek genç sporcuların antrenmanlarını takip etti.
Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde devam eden kick boks kurslarını ziyaret ederek genç sporcuların antrenmanlarını takip etti.
Ziyaret kapsamında çocukların ringde gerçekleştirdiği antrenman maçlarını izleyen Kaymakam Kantilav, müsabakaların ardından sporculara çeşitli ödüller takdim etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den ilçede yürütülen kurslar, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alan Kantilav, programa katılan velilerle de görüşerek talep ve önerilerini dinledi.
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