Eskişehir'de Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık eğitimi verildi
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Diyabet Günü kapsamında emeklilere ve personele yönelik diyabet farkındalık eğitimi düzenledi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Diyabet Günü kapsamında emeklilere ve personele yönelik diyabet farkındalık eğitimi düzenledi.
Her yıl 14 Kasım'da anılan Dünya Diyabet Günü kapsamında, Bakanlığın "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç!" sloganı doğrultusunda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar birimi tarafından toplumda diyabet bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik organize edilen eğitim programında katılımcılara; diyabet, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve diyabetten korunma yolları konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.
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