Cuma namazı çıkışında çöp poşeti ile dilendi

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami’nin önünde cuma namazı çıkışında siyah çöp poşeti ile dikkat çekti. Namazdan çıkan vatandaşlara kocasının cezaevinde olduğunu söyleyen kadın cemaatten para talep etti. Yanındaki çocuğuyla birlikte dilenen kadının tuttuğu poşete bazı vatandaşların para attığı görüldü.

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