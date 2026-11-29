Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen 5. Doğan Avcıoğlu Ödülleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bilim, düşünce, edebiyat ve gazetecilik alanlarında üretim yapan isimlerin bir araya geldiği ödül töreninde, yazar ve düşünür Doğan Avcıoğlu’nun toplumcu, kamucu ve planlı kalkınma anlayışı gündeme taşındı. Törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteciler İsmail Arı, Barış Terkoğlu ve Kemal Okuyan, Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün oğlu Devrim Küçük, Dr. Ezgi Akyol, Dr. Selman Saç, Dr. Soner Kavuncuoğlu, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Çağdaş Sümer ile vatandaşlar katıldı.

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"Farklı düşünceleri Eskişehir’de buluşturmayı hedefliyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin düşünce dünyası açısından önemli bir isim olduğunu belirtti. Ödüllerin düzenlenmesini sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumsal bir görev olarak gördüklerini ifade eden Kurt, "Doğan Avcıoğlu, Türk solunu, Türkiye’nin ekonomisini ve ülkenin gerçeklerini anlamak isteyenler için vazgeçilmez kaynaklar ortaya koymuş bir düşünür. Türkiye’den bir Doğan Avcıoğlu geçti diyebilmek, onu ve eserlerini yaşatabilmek için Tekin Yayınevi ile birlikte bu ödülleri düzenlemeye başladık. Bu ödül törenleri aracılığıyla Türkiye’nin farklı düşüncelerini Eskişehir’de buluşturmayı ve Eskişehir’den Türkiye’ye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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"Avcıoğlu’nun 15 yaşında tutmaya başladığı günlüğüne ulaştık"

Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya ise ödüllerin beşincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydederek, Doğan Avcıoğlu’nun adını ve düşüncelerini her yıl anlatmanın önemine değindi. Avcıoğlu’nun 100. doğum yılı kapsamında Milli Kurtuluş Tarihi eserini yeniden yayımladıklarını aktaran Akkaya, düşünürün 15 yaşında tutmaya başladığı günlüğüne ulaştıklarını ve önümüzdeki yıllarda akademisyenlerin katkısıyla kapsamlı bir biyografi çalışması hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bilim, saygı ve jüri özel ödülleri takdim edildi

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Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. 6 Nisan 2026’da yaşamını yitiren Prof. Dr. Yalçın Küçük adına verilen Doğan Avcıoğlu Bilim Onur Ödülü’nü oğlu Devrim Küçük, Elif Akkaya’nın elinden aldı. Bilim Ödülleri ise "Osmanlı’da İlksel Birikim: Birinci Dünya Savaşı’nda Mülksüzleşme, Sermaye ve Devlet" çalışmasıyla Dr. Ezgi Akyol’a, "Fransa’nın Cumhuriyetçi Tarihi: Kuruluştan Uyuşmazlığa (17892025)" kitabıyla Dr. Selman Saç’a ve "AsyaTipi Üretim Tarzı: Kavram, Uygulama Örnekleri ve Türkiye" eseriyle Dr. Soner Kavuncuoğlu’na verildi. Mansiyon Ödülü "Cumhuriyet Anayasacılığının Doğuşu" adlı kitabıyla Battal Niyazi Şahin’e takdim edilirken, şair ve yazar Ataol Behramoğlu’na verilen Saygı Ödülü’nü törene katılamayan Behramoğlu adına Elif Akkaya teslim aldı. Araştırmacı gazeteci İsmail Arı’ya değer görülen Doğan Avcıoğlu Jüri Özel Ödülü ise, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından takdim edildi.

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Törenin ardından söyleşi ve kütüphane ziyareti gerçekleştirildi

Ödül töreninin ardından gazeteciyazar Kemal Okuyan ve gazeteci Barış Terkoğlu, Eskişehirlilerle söyleşi gerçekleştirdi. Öte yandan program öncesinde kente gelen konuklar, Odunpazarı Tarihi Bölge’deki Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi ile Uğur Mumcu Parkı’nı ziyaret etti.