Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir'in Altın Damlası: Dorlion Zeytinyağı ve Sağlık Paneli"nde, Orta Sakarya Vadisi'ndeki zeytincilik çalışmaları ile zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında Genco Erkal Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa akademisyenler, uzmanlar, üreticiler ve çok sayıda davetli katıldı. Eskişehir'in tarımsal zenginliklerini tanıtmak, yerel üretimi desteklemek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen panelin açılışında konuşan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, Orta Sakarya Vadisi'nde yürütülen zeytincilik çalışmalarının bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bölgede 100 binin üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu belirten Koyuncu, zeytincilik sayesinde daha önce tarımsal üretimde değerlendirilmeyen arazilerin de ekonomiye kazandırıldığını ifade etti. Dorlion markasının kaliteli ve katma değerli tarımsal üretim açısından önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Koyuncu, üniversite olarak bölgedeki zeytincilik çalışmalarına akademik destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

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Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ ise zeytinyağının yalnızca bir gıda ürünü olarak değil, sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yerel üreticinin desteklenmesi, toprağın korunması ve doğal zenginliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"Eskişehir'de zeytin hikâyesi yazıyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de konuşmasında, kentte zeytinciliğin yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmaların geçmişine değindi. Orta Sakarya Vadisi'nde bulunan bin yılı aşkın yaşa sahip doğal zeytin ağaçlarının bölgenin zeytincilik geçmişini ortaya koyduğunu belirten Ünlüce, bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla başlatılan çalışmaların önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti. Bölgede zeytin fidanı dağıtımının sürdüğünü ve bu yıl 20 binin üzerinde yeni fidan dağıtılmasının planlandığını aktaran Ünlüce, Dorlion markasıyla Eskişehir zeytinyağının kent kimliğinin önemli bir parçası hâline geldiğini ve ürünün belediyenin üretici marketlerinde vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydetti.

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Zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen Zeytinyağı ve Sağlık Paneli'nde Eczacı Atilla Totoş, Doç. Dr. Fatih Kar, Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Prof. Dr. Yahya R. Laleli ve Dr. Hilmi Yıldırım sunum yaptı. Panelde zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri, doğru tüketim alışkanlıkları, kaliteli üretim ve koruyucu hekimlik açısından önemi bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Program kapsamında katılımcılara Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve İnönü Hünerli Ev Kadınları Kooperatifi tarafından hazırlanan zeytinyağlı ikramlar ve Küllüoba ekmeği sunuldu. Etkinlik, Fügen Durlu Özkaya ve Sebahat Totoş tarafından gerçekleştirilen uygulamalı zeytinyağı tadımıyla sona erdi.