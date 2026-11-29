Ulaş Entok ve yönetimi Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi
Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.
Giriş: 29.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.
Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Ziyarette Kırmızı Şimşekler heyeti, kulübe gösterdiği ilgi, verdiği destek ve nazik misafirperverliği dolayısıyla Başkan Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.
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