Eskişehir'de denetim sırasında durdurulan hafif ticari aracın kaput altındaki motor bölümünde sıkışan kedi sivil trafik polislerince fark edilirken, sevimli hayvan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Asyalı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisi ekipleri, bölgede denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce durdurulan 26 AKC 866 plakalı hafif ticari araçtan gelen sesler polislerin dikkatini çekti. Araçta yapılan kontrolde, kaputun altındaki motor kısmında bir kedinin bulunduğu ve aracın bu şekilde seyir halinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, motor bölümünde sıkışan kediyi dikkatli bir çalışmayla kurtardı.