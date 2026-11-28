Olay, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta meydana geldi. Eğlence mekanlarının olduğu bölgede iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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