Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Eskişehir'de yurt öğrencileriyle buluştu
TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gündüzalp Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gündüzalp Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın da eşlik ettiği ziyarette, Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve Doç. Dr. Mehmet Dinç yurtta kalan gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin görüş ve paylaşımlarının dinlendiği buluşmada, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.
Program, konukların öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından sona erdi.
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