Beylikova'da TYP personeline protokol eğitimi verildi
Eskişehir'in Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personele protokol eğitimi verildi.
Giriş: 28.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
Eskişehir'in Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personele protokol eğitimi verildi.
İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personele resmî ortamlarda uyulması gereken nezaket, iletişim ve davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Program, yapılan anlatımların ardından sona erdi.
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