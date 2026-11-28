Eskişehir'de Okul Sporları Bilek Güreşi müsabakaları sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler B KızErkek Bilek Güreşi müsabakaları tamamlandı.
Giriş: 28.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Gençler B KızErkek Bilek Güreşi müsabakaları tamamlandı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından organizasyon sona erdi.
Müsabakalar, dereceye giren sporcuların belirlenmesiyle tamamlandı.
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