Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara çok sayıda öğrenci sporcu katıldı. Kız ve erkek kategorilerinde yapılan karşılaşmaların ardından organizasyon sona erdi.

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