AFAD ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, kurum personeline afet ve yangın durumlarında doğru hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında olası acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ve farkındalık konuları ele alındı.

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

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