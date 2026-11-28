Eskişehir'de bir kadının evine girerek yağma, konut dokunulmazlığını ihlal ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık hakkında karar çıktı. Suç vasfının "kasten yaralama" olarak değiştiği davada 3 sanık 6'şar ay hapis, 1 sanık ise 3 bin 750 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Ferhat B., Gürcan Y., Mehmet Emin K. ve Onur Cemal T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme heyetinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Katılan avukatı mütalaaya katılmayarak sanıkların yağma ve diğer suçlardan cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise suçun unsurlarının oluşmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

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"Evde tek bir parmak izi bile çıkmadı"

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanıklardan Onur Cemal T., suçlamaları kabul etmeyerek, "Dört kişi bir kadının evine girip gasbediyor, dövüyor ama evde bir kişinin bile parmak izi çıkmıyor. Kamera kayıtlarında kadının kapıyı kendisinin açıp bizi gönderdiği görülüyor. Biz o binaya başka bir şahıs için gittik, o kişinin taşındığını öğrenince çıktık. 23 dakika içinde bunların yapılması mümkün değil" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

3 sanığa hapis, 1 sanığa para cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraatine hükmetti. "Yağma" suçundan açılan davada ise eylemin "kasten yaralama" suçunu oluşturduğuna kanaat getiren heyet, sanıklar Onur Cemal T., Gürcan Y. ve Ferhat B.'yi 6'şar ay hapis cezasına, sanık Mehmet Emin K.'yi ise 3 bin 750 TL adli para cezasına çarptırdı.