Eskişehir'de 3 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta 3 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta 3 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
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