Eskişehir'de Yeşilay Yaşam Merkezi Tanıtım Lansmanı gerçekleştirildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel katıldı.

Programda bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalar, gençlere yönelik sosyal alanlar ve kurumlar arası iş birliğinin önemi öne çıktı. Lansmanda konuşan protokol üyeleri, kurulacak merkezle birlikte gençlerin sağlıklı sosyalleşme ve gelişim imkânlarına kavuşacağını vurguladı.

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"Bu mücadeleyi ancak hep beraber kazanabiliriz"

Eskişehir Valisi Yılmaz, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in Eskişehir ziyaretinden ve Yeşilay Yaşam Merkezi'nin ilde hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağımlılıkla mücadelenin ertelenebilecek veya ihmal edilebilecek bir mesele olmadığını belirten Vali Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bu mücadeleyi kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz. Kaybedersek devlet, millet ve ülke olarak kaybederiz. Geleceğimiz olan yavrularımızın en iyi şekilde yetişmesi gerekiyor. Bağımlılıklardan kaynaklanan hastalıklarla mücadelenin hem manevi hem de maddi yükünün ne kadar ağır olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu mücadeleyi savsaklayamayız. Bu mücadeleyi ancak hep beraber kazanabiliriz."

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Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmaları da aktaran Vali Yılmaz, düzenli toplantılarla kurumların faaliyetlerinin takip edildiğini ve mevcut durumun değerlendirildiğini kaydetti. Eğitimde, sanayide ve birçok alanda öncü olan Eskişehir'in bağımlılıkla mücadelede de örnek bir şehir olacağına inandığını söyleyen Yılmaz, merkezin kente hayırlı olmasını diledi.

"Hiçbir çocuğumuzu yalnız, çaresiz, kimsesiz bırakmayacağız"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu bir yaklaşımla ve kurumların güç birliğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Eskişehir'de valilik, üniversite, bakanlık himayesi ve belediye destekleriyle ortaya çıkan modelin Türkiye'ye ve dünyaya örnek olabileceğini belirten Dinç, "Hiçbir çocuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi yalnız, çaresiz, kimsesiz bırakmayacağız" dedi.

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Merkezin yapısına ilişkin detayları paylaşan Dinç; merkezde gençlerin sağlıklı ortamda bir araya gelebileceği kafe alanı, sağlıklı yaşam eğitimleri, spor kulübü faaliyetleri ve beceri geliştirme atölyelerinin yer alacağını aktardı. Ayrıca merkezde görev yapacak psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının gençlere psikososyal destek sağlayacağını ve ihtiyaç duyanların Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) yönlendirileceğini kaydetti.

"Rol model yaşam merkezi diğer şehirlerimize de örnek olacak"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan, spor, sanat veya el becerileriyle uğraşan gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durduğunu belirterek merkezin gençlere yeteneklerini ortaya koyabilecekleri atölyeler sunacağını ifade etti. Anadolu Üniversitesi bünyesinde kazandırılacak merkezin ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin Meclis'te de takipçisi olacaklarını kaydeden Gürcan, "Üç büyük üniversitemizin bulunduğu, genç nüfusu yüksek bir şehirde yaşıyoruz. Burada gençliğe yönelik oluşturulacak rol model yaşam merkezi diğer şehirlerimize de örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

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"Koruyucu hizmetlere yapılan her yatırım çok kıymetli"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise bağımlılığın bütün insanlığı tehdit eden bir sorun olduğunu ve hiçbir kurumun tek başına üstesinden gelemeyeceği bu mücadelede önleyici çalışmaların hayati önem taşıdığını vurguladı. Koruyucu hizmetlere yapılan her yatırımın katbekat geri döneceğini belirten Adıgüzel, "Bir genci kurtarmak, bir aileyi, bir şehri ve dünyayı kurtarmaktır. Valiliğimizin iradesi ve kurumlarımızın güç birliğiyle Eskişehir ve Türkiye için güzel bir model oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Tanıtım lansmanı programı, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.