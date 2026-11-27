Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 32-28 yendi.
Giriş: 27.11.2026 - 16:39 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Mihalıççık Belediyespor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 32-28 yendi.
Mihalıççık Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Mihalıççık Belediyespor, maçı 32-28 kazandı.
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