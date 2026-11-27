Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Bi’ Fikirle Eskişehir" projesi kapsamında hayata geçirdiği "Yeşil Adımlar, Dönüşümle Büyüyoruz" projesiyle 18 okulda toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, 2 bin 800 karaçam fidanıyla yeşil bir geleceğe dönüştü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kentin yeşil alanlarını çoğaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri doğrultusunda "Bi’ Fikirle Eskişehir" katılımcı bütçe uygulaması kapsamında kent sakinlerinin önerileriyle belirlenen projelerden biri olan "Yeşil Adımlar, Dönüşümle Büyüyoruz" 71 Evler Mahallesi’nde hayata geçirildi.

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İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından EkoOkullar Programı'na dâhil olan ve projeye destek veren 18 okulun katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak geri dönüşüm sürecine katkı sağladı. Biriktirilen atıklar ilgili ilçe belediyeleri tarafından teslim alınarak yeniden ekonomiye kazandırıldı.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, EkoOkullar Koordinatörü Nadir Erdem, projenin fikir sahibi 10 yaşındaki Melis Kısa, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin fikir sahibi Melis Kısa

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Etkinlikte ilk olarak konuşan projenin fikir sahibi Melis Kısa, projeyi belediye, okullar ve ailelerin birlikte yer aldığı, geleceğe yönelik önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Çevre bilincini geliştirmek, plastik atıkların doğaya verdiği zararı azaltmak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla bu fikri geliştirdiğini belirten Kısa, özellikle pet şişe ve kâğıtların geri dönüşüme kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Bi’ Fikirle Eskişehir" kapsamında halk oylamasıyla seçilen 26 projeden biri olmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kısa, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ve tüm çevre dostlarına teşekkür etti.

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"Öğrencilerimiz kendi fidanlarını görme fırsatı bulacak"

EkoOkullar Koordinatörü Nadir Erdem de çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini belirterek Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda hayata geçirdiği projeleri takdirle takip ettiklerini söyledi. Kentte bisiklet yollarının artırılması, Kentpark'ta İklim Adası'nın oluşturulması ve Porsuk Çayı çevresindeki yaşam alanlarının geliştirilmesinin önemli çevreci yaklaşımlar olduğunu ifade eden Erdem, "Yeşil Adımlar, Dönüşümle Büyüyoruz" projesine destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

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Öğrencilerin bugün diktikleri fidanları ilerleyen yıllarda ziyaret ederek kendi emekleriyle büyüyen ağaçları görme fırsatı bulacaklarını belirten Erdem, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eskişehir sizlerle daha yeşil olacak"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, projenin 2026 Eskişehir Yılı çalışmaları kapsamında vatandaşların fikir ve önerilerine başvurulmasıyla ortaya çıktığını belirterek, 2026 yılı projelerini hazırlarken kent sakinlerine de Eskişehir için nasıl çalışmalar görmek istediklerini sorduklarını ifade etti.

Projenin fikir sahibi Melis Kısa'nın "Dönüşerek daha yeşil nasıl olabilir Eskişehir?" sorusuyla yola çıktıklarını belirten Başkan Ünlüce, "Melis'in ürettiği bu güzel proje sayesinde bugün buradayız. Sizler atıkları topladınız, ilçe belediyelerimize verdiniz. Onlar da dönüştürerek bu güzel katma değeri oluştular. Bugün 18 okulla toplam 2 bin 800 fidanımızı toprakla buluşturacağız." dedi.

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Projeye katkı sunan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ünlüce, en büyük teşekkürü ise projeye emek veren öğrencilere etti. Öğrencilerin katkısıyla Eskişehir'in daha yeşil, güzel, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olacağını vurguladı.

Başkan Ünlüce, öğrencileri İklim Adası'na davet ederek burada Eskişehir için yeni ve çevreci projeler geliştirecekleri etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, Melis Kısa, öğretmenler ve öğrenciler karaçam fidanını toprakla buluşturdu. Geri dönüşüm ve ağaçlandırmayı bir araya getiren proje ile çocuklarda çevre bilincinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Eskişehir bırakılması hedefleniyor.