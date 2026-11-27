Eskişehir’in İnönü ilçesinde Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda, kış mevsimi öncesinde ilçeye bağlı tüm dış mahallelerdeki çöp konteynerleri yenileriyle değiştiriliyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve ihtiyaç duyulan bölgelerdeki çöp konteynerleri yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle hareket eden İnönü Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre ve temizlik çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürdüğü bildirildi.