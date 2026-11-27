Eskişehir Sanayi Odası (ESO), "Eskişehir'den Al, Eskişehir Kazansın" çağrısıyla ESO Kart anlaşmalı iş yeri ağını genişleterek ESO, üye firmalarına ve bu firmalarda çalışan 100 bini aşkın kişiye özel indirim sunmak isteyen Eskişehir'deki esnafı, tüccarı ve sanayiciyi ESO Kart'a davet ediyor.

Market alışverişinden restoran harcamalarına, iş kıyafeti tedarikinden makine bakımına kadar pek çok ihtiyacın Eskişehir'deki işletmelerden karşılanmasını hedefleyen çalışma, şehir içindeki ticareti güçlendirmeyi amaçlıyor. ESO Kart ağına katılan işletmeler, anlaşmalı iş yerleri listesinde yer alarak ürün ve hizmetlerine özel indirimleri ESO üyesi firmalara ve çalışanlarına duyurabilecek.

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Kesikbaş: "Birlikte üretiyor, birlikte satın alıyoruz"

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Kart ile Eskişehir'deki işletmeler arasında ticaret fırsatları oluşturmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir'de birlikte üretiyor, birlikte satın alıyoruz. Bir çalışanımızın günlük alışverişini mahalle esnafından yapması da bir fabrikamızın makine bakımını Eskişehir'deki bir işletmeden karşılaması da şehir ekonomimize güç katıyor. ESO Kart ile üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamalarını, işletmelerimizin de yeni müşterilere ulaşmalarını istiyoruz. Ürün ve hizmetlerinde özel indirim sunmak isteyen tüm Eskişehirli işletmeleri ESO Kart'a katılmaya davet ediyoruz. Eskişehir'den satın alalım, Eskişehir kazansın."

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ESO Kart anlaşmalı iş yeri ağına katılmak isteyen işletmeler, ürün veya hizmetleri için sunmak istedikleri indirim teklifini ESO Kart Anlaşmalı İş Yeri Başvuru Formu üzerinden Eskişehir Sanayi Odasına iletilebilecekleri belirtildi.