Kazada araçta sıkışan sürücü 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Eskişehir'de iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracında sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılma görüntüler ortaya çıktı.
Eskişehir’de iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aracında sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılma görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, dün sabah erken saatlerde AnkaraEskişehir kara yolu üzerinde, Mahmudiye ilçesi kırsal Doğanca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kamyon çarpıştı. Önündeki kamyona çarpan ve kupası ezilen kamyonun sürücüsü M.Ö., sürücü mahallinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü M.Ö., olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazada araçta sıkışan M.Ö.’nün kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
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