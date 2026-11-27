Eskişehir'de öğretmenler "Çocuk Edebiyatının Büyülü Dünyası" programında buluştu
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında düzenlenen programda, çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi öğretmenlerle bir araya geldi.
Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında düzenlenen programda, çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi öğretmenlerle bir araya geldi.
"Bir Kitap, Bin Hayal: Çocuk Edebiyatının Büyülü Dünyası" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler çocuk edebiyatının zengin dünyasıyla buluşturuldu. Yazar Şebnem Balevi'nin konuk olduğu söyleşide; kitapların çocukların hayal dünyasına, düşünme becerilerine ve gelişim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Programda ayrıca çocuk edebiyatının eğitsel ve sanatsal yönleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.
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