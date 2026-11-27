Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında düzenlenen programda, çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi öğretmenlerle bir araya geldi.

"Bir Kitap, Bin Hayal: Çocuk Edebiyatının Büyülü Dünyası" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler çocuk edebiyatının zengin dünyasıyla buluşturuldu. Yazar Şebnem Balevi'nin konuk olduğu söyleşide; kitapların çocukların hayal dünyasına, düşünme becerilerine ve gelişim süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı. Programda ayrıca çocuk edebiyatının eğitsel ve sanatsal yönleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.