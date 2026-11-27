BEGÜM BEDİR - Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tobolsk kentinde tiyatroyla tanışan Antonina Kramchanina, üniversite eğitimi için geldiği Eskişehir'de çocuklara tiyatro eğitimi vererek sanat tutkusunu sürdürüyor.

23 yaşındaki Kramchanina, Rusya'da gençlik tiyatrosunda sahne aldıktan sonra kendi tiyatro stüdyosunu kurdu. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca 20 öğrenciyle çalışan Kramchanina, bu süreçte özel gereksinimli çocuklarla da tiyatro çalışmaları yürüttü.

Otizm spektrumunda olan ve konuşma güçlüğü yaşayan iki çocukla çalışması Kramchanina'nın mesleki hedeflerini şekillendiren deneyimlerden biri oldu.

Çocuklarla tiyatro çalışmalarının kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirten Kramchanina, özel eğitim alanında ilerlemeye karar verdi.

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Türkiye Bursları Programı ile üniversite eğitimi almak üzere Türkiye'ye gelen Kramchanina, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. 2023 yılında Eskişehir'e yerleşen genç kadın, eğitimini sürdürürken tiyatro çalışmalarına da devam ediyor.

Eskişehir Kent Konseyi bünyesindeki ESPAT (Yabancılar) Kulübü'nde çocuklara 3 yıldır gönüllü olarak tiyatro dersleri veren Kramchanina, farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği kulüpte çeşitli etkinlikler düzenlenmesine katkı sağlıyor.

Yabancılara çevrim içi Türkçe dersleri de veren Kramchanina, Eskişehir'de geçirdiği yaklaşık 3 yılda 7 gösteride sahne aldı. Şu sıralar yılbaşı gösterisi için hazırlıklarını sürdüren Kramchanina, Valeria Sonarç yönetimindeki canlı masal sahnesinde de görev alıyor.

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- "Eskişehir beni seçti"

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kramchanina, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmeden önce tercih listesinde İstanbul'un ilk sırada bulunduğunu ancak Eskişehir'de üniversite eğitimi almaya başladığını söyledi.

Eskişehir'de yeni bir hayat kurduğunu belirten Kramchanina, "Eskişehir'i ben seçmedim, Eskişehir beni seçti. İyi ki de böyle olmuş. Burada sıfırdan bir hayat kurdum." dedi.

Kramchanina, ESPAT Kulübü'nde farklı kültürlerden insanların bir araya gelip birlikte vakit geçirdiklerini, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve farklı bayramları kutladıklarını ifade etti.

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- "Özel gereksinimli çocuklarla çalışmak beni geliştirdi"

Rusya'da tiyatro stüdyosunda özel gereksinimli çocuklarla çalışmanın başlangıçta kendisi için zorlayıcı olduğunu dile getiren Kramchanina, bu süreçte çocukların birbirlerini kabul etmeyi, dinlemeyi ve sabırlı olmayı öğrendiğini anlattı.

Bu deneyimin kendisi için de bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayan Kramchanina, "Otizm spektrumunda olan ve konuşma güçlüğü yaşayan öğrencilerle çalışmak benim için de bir öğrenme süreci oldu. O zamanlar çok zorlanmıştım ama şimdi iyi ki böyle bir tecrübe edinmişim diyorum. Bu deneyim sayesinde özel gereksinimli bireylerle çalışmaya karar verdim." diye konuştu.

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- Kendi tiyatro stüdyosunu kurmak istiyor

Gelecekte özel gereksinimli çocuklarla tiyatro çalışmalarına ağırlık vermek ve kendi tiyatro stüdyosunu kurmak istediğini belirten Kramchanina, öğrenci sayısından çok eğitim kalitesine önem verdiğini söyledi.

Kramchanina, Türkiye'ye sevdiği alanda ilerlemek amacıyla geldiğini ifade ederek, özel eğitim alanında çalışmanın yanı sıra tiyatroya daha fazla zaman ayırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Eskişehir'i evi olarak gördüğünü anlatan Kramchanina, "Buraya geçici bir süreç olarak gelmedim, evime taşınır gibi taşındım. Gelecekte ne olacağını bilemem ama hayatın beni götüreceği yere güveniyorum." ifadelerini kullandı.