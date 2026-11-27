AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gülhan Albayrak, Seyitgazi ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, ardından vatani görevine uğurlanacak gencin ailesini ziyaret etti.

Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirilen program kapsamında AK Parti Seyitgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Özcan Yıldız’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, teşkilat çalışmaları ele alınarak istişarelerde bulunuldu. Programda teşkilat mensuplarının heyecanına ve birlik beraberlik vurgusuna dikkat çeken İl Başkanı Gülhan Albayrak, ev sahipliğinden dolayı İlçe Başkanı Özcan Yıldız ve partililere teşekkür etti.

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Asker uğurlaması için hane ziyareti

İl Başkanı Albayrak, danışma meclisi toplantısının ardından AK Parti Seyitgazi Yunus Mahalle Başkanı Ümit Akar’ın ailesine misafir oldu. Vatani görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olacak olan Samet Akar’ı uğurlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Albayrak, genç askere hayırlı tezkereler dileyerek sağ salim ailesine ve sevdiklerine kavuşması temennisinde bulundu.