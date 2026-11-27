Eğitim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sağlan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Sevda Sungur, Uzm. Dr. Fatih Torlak ve Uzm. Dr. Ahmet Mamur tarafından verildi.

Eğitimde ayrıca sigara bırakma sürecinde bireysel danışmanlık yöntemleri ile polikliniklerde uygulanacak hizmet süreçleri hakkında bilgi verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, tütün kullanımının azaltılması ve sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, tütün bağımlılığının değerlendirilmesi ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı.

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