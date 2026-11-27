Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yeşil alan yatırımlarıyla tamamlıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yapım çalışmalarını tamamladığı Gündoğdu Parkı, modern tasarımı, sosyal donatı alanları ve geniş yeşil dokusuyla mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırmaya ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yeni sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gündoğdu Mahallesi’nde hayata geçirilen Gündoğdu Parkı’nın yapım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlandı. Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte gelişen mahalleye kazandırılan park, modern yapısı ve farklı yaş gruplarına hitap eden kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. EskişehirAnkara çevre yolu ile yerleşim alanı arasında konumlanan park, mahalle sakinlerinin dinlenebileceği, spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği nitelikli bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

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Park içerisinde çocukların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği oyun alanları, açık hava spor alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma bölümleri bulunuyor. Parkın merkezinde oluşturulan süs havuzları ve çevresindeki oturma alanları ise vatandaşlara dinlenme ortamı sunuyor.

Geniş yeşil alanları, gölgelik sağlayan ağaçları, dekoratif bitkilendirmeleri ve çevre düzenlemeleriyle öne çıkan Gündoğdu Parkı, mahalleye estetik bir görünüm kazandırıyor. Farklı kullanım alanları arasında oluşturulan yaya bağlantıları sayesinde her yaştan vatandaş parkın tüm imkânlarından rahatlıkla yararlanabilecek. Gündoğdu Parkı’nı geçmişten geleceğe uzanan değişim süreci, sanatsal, estetik ve sembolik peyzaj ögeleriyle park içerisinde görünür hâle getirildi.