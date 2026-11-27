Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Eskişehir'de düzenlenen konferansta bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi konularında konuştu.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu'nda, "Türkiye'nin Bağımsızlığı ve Bize Düşenler" başlığıyla düzenlenen konferansa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yeşilay Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile diğer ilgililer katıldı.

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Yeşilay Kulübü ve Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında görev alan öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen konferansta konuşan Dinç'in, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi ve toplumun bu konudaki sorumluluklarını ele aldığı bildirildi.