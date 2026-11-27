Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve Nasreddin Hoca Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Nasreddin Hoca’nın Eskişehir’in kültür turizmi ve kültür ekonomisi açısından taşıdığı potansiyeli değerlendirdi. Bayraktar, bu mirasın korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir kültürel faaliyetlerle gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti.

Eskişehir Türk Ocağı’nın geleneksel "Perşembe Sohbetleri" kapsamında "Ortak Hafıza, Ortak Miras: Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatı Geleneği" başlıklı konferans Türk halkbilimi ve anlatı geleneğinin en köklü unsurlarından biri gündeme taşındı. Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, konferansta, yüzyıllar boyunca sözlü kültür ortamında kuşaktan kuşağa aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarının ortak kültürel hafızadaki yeri, toplumsal değerlerin ve mizah anlayışının aktarımındaki işlevi ile anlatı geleneği içerisindeki sürekliliği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Türk dünyası halkbilim çalışmaları ve kültürel miras alanındaki birikimiyle tanınan Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar’ın sunumu, fıkraların yalnızca güldürü unsuru olmanın ötesinde taşıdığı derin kültürel ve toplumsal katmanlara ışık tuttu.

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Fıkralarla şekillenen ortak kimlik ve değerler dünyası

Programda, Nasreddin Hoca fıkralarının yalnızca birer mizah örneği olmanın ötesinde, toplumun ortak duyuş ve düşünüş biçimini yansıtan temel kültür taşıyıcıları olduğu vurgulandı. Sözlü anlatı geleneği içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu kıssaların; adalet, sağduyu, hoşgörü ve toplumsal eleştiri gibi kadim değerleri canlı tutarak ortak bir kimlik bilinci inşa ettiği ifade edildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında da insanlığın ortak değeri olarak tescillenen bu köklü geleneğin, farklı coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında güçlü bir gönül ve anlam bağı kurduğuna ve kültürel sürdürülebilirliğin en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

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Eskişehir’de kültür turizmi ve kültür ekonomisi meyanında Nasreddin hoca

Konuşmasında Nasreddin Hoca’nın kültürel miras niteliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Nasreddin Hoca’nın Eskişehir’in kültür turizmi ve kültür ekonomisi açısından taşıdığı potansiyeli değerlendirdi. Nasreddin Hoca fıkralarının kuşaklar arası kültürel aktarımın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bayraktar, bu mirasın korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir kültürel faaliyetlerle gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti. Nasreddin Hoca’nın yalnızca edebî ve folklorik bir figür olarak değil, aynı zamanda Eskişehir’in kültürel kimliğine ve turizm değerine katkı sunan önemli bir kültürel unsur olarak ele alınması gerektiği vurguladı."

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Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, dinleyicilerden gelen çok sayıda soruların cevaplandırılmasının ardından, Ocak Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Berber’in şükran beratı takdimi ile sona erdi.