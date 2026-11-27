Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 85 yaşındaki dedesinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili "taksirle öldürme" suçundan yargılanan sürücü Emre T., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, EskişehirAfyonkarahisar kara yolunda, Seyitgazi ilçesinin Kesenler ve Yeşiltepe mahalleleri arasında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinde ilerleyen Emre T. idaresindeki 26 B 1571 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 26 B 1571 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün 85 yaşındaki dedesi İsmail T. hayatını kaybederken, sürücüler Emre T. ve İ.H.Y. ile yolcular H.Y., C.Y. ve E.Y. yaralandı.

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Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Emre T. ile avukatı hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, kazada hayatını kaybeden kişinin müvekkilinin dedesi olduğunu belirterek Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereği ceza verilmemesi yönündeki düzenlemeden faydalanmak istediklerini ifade etti. Kazada müvekkilinin de köprücük kemiğinin kırıldığını ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde platin takıldığını söyleyen avukat, karşı tarafın maddi zararının sigorta şirketi tarafından ödendiğini ve araç göstergelerinin aşırı hız yapılmadığını gösterdiğini savunarak beraat talep etti.

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"Kimse dedesini kaybetmek istemez"

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Emre T., "Tamamen istenmeyen bir kazaydı. Çok üzücü bir olay. Ben bu kazada dedemi kaybettim. Kimse dedesini kaybetmek istemez. Adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

İyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emre T.'yi "taksirle öldürme" suçundan, kusur durumu ve meydana gelen sonuçları dikkate alarak önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 yıl hapse düşürdü.