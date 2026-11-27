Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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