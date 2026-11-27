Eskişehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yeni hizmet binası alanında ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Yeni hizmet binası çevresinin yeşillendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri bir araya gelerek fidan dikimi yaptı. Katılımcılar, belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturup can suyunu verdi.

Etkinlik boyunca hem kurum çevresinin daha yeşil bir görünüme kavuşturulması hem de gönüllülük ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi amaçlandı. Çalışmanın hayata geçirilmesinde sağladıkları destek ve katkılarından dolayı Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeline teşekkür edildi.