TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, kimseyi çaresiz bırakmayacaklarını belirterek, “İnsanımızı korumak, kollamak ve bütün bağımlılıklara karşı onlara alternatif oluşturmak noktasında elimizin erdiği, gücümüzün yettiği her şeyi yapacağız” dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, Anadolu Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan Yeşilay Yaşam Merkezi’nin tanıtım lansmanına katılmak için Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’nda düzenlenen lansmana Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Yeşilay Genel Başkan Mehmet Dinç’in yanı sıra; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

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Lansmanda konuşan Mehmet Dinç, Eskişehir’le ilgili çok büyük bir heyecanın arifesinde olduklarını vurguladı. Dinç katılanlara şöyle hitap etti:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklarla mücadelede ihtiyaç duydukları imkanlara sahip olması anlamında büyük bir projeyi beraberce hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklarla alakalı çok büyük tehdit ve tehlikelere maruz kaldığı zor bir dönemdeyiz. Bu dönemde bağımlılık endüstrisi, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanımızı dört koldan hedef almış durumda. Bir bağımlılıktan korusak diğer bağımlılıklarla alakalı risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Öteki bağımlılığın önünü kessek başka bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden bağımlılıkla mücadele meselesini çok boyutlu olarak, güç birliği yaparak, imkanlarımızı paylaşarak, tecrübemizi ve bilgimizi birleştirerek beraberce yürütme sorumluluğu, insanımızla alakalı derdi olan herkesin üzerinde.”

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‘BİZ BU MÜCADELEYİ KAYBEDEMEYİZ, KAYBETMEMELİYİZ’

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da, bağımlılıklarla mücadele etmenin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Yeşilay’ın çocuklarımızın, gençlerimizin ve evlatlarımızın zararlı alışkanlıklara ve bağımlılıklara kapılmadan yetişmesi için verdiği mücadeleyi biliyoruz. Kurulacak Yeşilay Yaşam Merkezi’nin de bu mücadelede önemli görevler üstleneceğine ve çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Çünkü çocuklarımızın, gençlerimizin ve yavrularımızın iyi yetişmesi, sağlıklı ve güçlü toplumların oluşturulması açısından çok önemlidir. Biz bu mücadeleyi kaybedemeyiz, kaybetmemeliyiz. Kaybedersek devlet, millet ve ülke olarak kaybederiz. Geleceğimiz olan yavrularımızın en iyi şekilde yetişmesi gerekiyor.”

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‘BİR KİŞİ BAĞIMLI OLDUKTAN SONRA KURTARMAK ÇOK ZOR’

Bağımlılıkları üreten endüstrinin çok büyük olduğuna ve ortaya çıkan sonucun büyük sorunlar oluşturduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise şunları söyledi:

“Bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu anlamak için illa kendimizin veya evladımızın başına gelmesi gerekmiyor. Bununla ilgili yaşananlar, şahit olduğumuz çok üzücü olaylar, bu meselenin üzerine ne kadar ciddiyetle gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Bağımlılıkla mücadele aslında önleyici çalışmalarla başlıyor. Bir kişiyi bağımlı olduktan sonra kurtarmak çok zor. Bir hastalığın çözümü için 10 birim masraf ve emek sarf ediyorsanız önlemek için 1 birim sarf edersiniz. Hem kişinin hastalanmasını önlemiş hem de hayatını kurtarmış olursunuz. Önleyici hizmetlere harcadığımız her bir kuruş bize 10, 100, bin olarak geri dönecektir. Bu nedenle bu alana yaptığımız her yatırım çok kıymetlidir”